Aprilia civica: Il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso di Aser-Tributi Italia

I consiglieri comunali di Aprilia civica informano circa lennesima buona notizia per Aprilia sul fronte Aser. Anche in questa occasione viene premiata la nostra impostazione e la nostra decennale battaglia a tutela degli interessi dei cittadini di Aprilia, una battaglia che ci ha visti protagonisti contro scelte sciagurate a danno della nostra comunità.

Il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso di Aser-Tributi Italia che mirava a revocare listanza di sospensione che aveva ottenuto il Comune di Aprilia. Il vergognoso lodo arbitrale ci vedeva soccombenti di 32 milioni di euro.

“Purtroppo anche in questa occasione dobbiamo sottolineare il passaggio a vuoto del sindaco Principi, sottolinea il consigliere comunale Antonio Terra, nelle sue dichiarazioni dimentica di dire che negli anni passati lo abbiamo visto poco presente e per nulla partecipe su questa e altre annose questioni riguardanti i contenziosi. Nessuno ricorda qualche sua presa di posizione o interventi su Aser o vicende storiche simili. In questa come in altre battaglie a difesa degli interessi cittadini invece molti di noi hanno subito duri attacchi e ricevuto diverse querele. Al netto delle strumentalizzazioni, presto affronteremo la vicenda contenziosi in Commissione e Consiglio comunale, chiariremo il contenuto di certe dichiarazioni da parte del sindaco. In ultimo voglio ricordare che anche su questa vicenda il mandato ai legali è stato dato dal sottoscritto lotto marzo 2023.