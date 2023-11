Nettuno. Il Comune di Nettuno ricerca Sponsor interessati alla manutenzione e valorizzazione delle aree verdi

Il Comune di Nettuno è alla ricerca di Sponsor interessati alla manutenzione e valorizzazione delle aree verdi da parte di soggetti privati o pubblici. Gli interessati dovranno eseguire interventi di realizzazione e manutenzione di giardini, aiuole, aree gioco, aree attrezzate e aree per sgambamento cani presenti sul territorio comunale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare il decoro della città attraverso un richiamo alla cittadinanza attiva.

Ai soggetti individuati per i fini del servizio, verrà garantita visibilità tramite l’esposizione di

un pannello con dimensioni, grafica e collocazione approvata dal competente Ufficio, sul quale sarà possibile inserire il proprio logo.

La scadenza per presentare la domanda all’indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it è fissata per lunedì 13 Novembre 2023. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile visionare la determina n. 1040 del 19/10/2023 presso l’Albo Pretorio online.