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Comune di Aprilia, Bonus affitto: domande entro il 19 maggio

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👉BONUS AFFITTO 2025 – COMUNE DI APRILIA❗️

Le domande possono essere presentate al Comune di Aprilia a partire dal giorno 29/04/2026, ore 10:00, ed entro il termine perentorio del giorno 19/05/2026, ore 10:00, esclusivamente, a pena di esclusione, per via telematica collegandosi al seguente link:https://sociali.dgegovpa.it/apriliaNoSpid

A pena di esclusione, la richiesta di contributo può essere inoltrata da un solo componente del nucleo familiare.

Si può consultare l’Avviso Pubblico con le indicazioni per una corretta compilazione della domanda collegandosi a questo link:https://dgegovpa.it/aprilia/albo/albo#:~:text=N.%201358,(%20265%2C83%20Kb%20)

L’importo assegnato dalla Regione Lazio al Comune di Aprilia per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – annualità 2025 – è pari ad € 143.927,01.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

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