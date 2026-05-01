L’Anzio Pallavolo vola al Trofeo dei Territori: quattro talenti convocati nella Rappresentativa di Latina

ANZIO Non si ferma l’onda di successi per l’Anzio Pallavolo. Dopo aver conquistato il titolo di Campione Provinciale con il gruppo Under 15, la società anziate festeggia un altro prestigioso traguardo: la convocazione di ben quattro dei suoi atleti per l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori.

I protagonisti a vestire la maglia della Rappresentativa della Provincia di Latina saranno i giovanissimi:

Daniele Chirci D’Afile

Simone Russo

Matteo Mafrici

Mattia Dell’Accio

I quattro talenti biancazzurri si uniranno alle eccellenze delle altre società pontine per affrontare una delle manifestazioni più attese del volley giovanile regionale.

La manifestazione: L’Aequilibrium Cup è l’evento di punta organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Lazio, in sinergia con il Comitato Territoriale di Roma. Il torneo vedrà scendere in campo il meglio del movimento pallavolistico laziale, in una sfida accesa tra le delegazioni di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone.

Si tratta di una vera e propria vetrina per i settori giovanili, dove il lavoro quotidiano svolto in palestra da tecnici e società trova la sua massima espressione agonistica.

L’orgoglio della società: La dirigenza dell’Anzio Pallavolo ha espresso profonda soddisfazione per questo risultato, che premia la qualità del vivaio e la crescita costante del gruppo Under 15:

“Siamo orgogliosi di essere rappresentati da questa delegazione maschile. Le selezioni territoriali rappresentano il meglio del movimento giovanile provinciale, costruito grazie all’impegno quotidiano. Forza ragazzi, ad maiora!”

Un grande “in bocca al lupo” va dunque a Daniele, Simone, Matteo e Mattia, chiamati a tenere alto il nome di Anzio in una competizione che promette spettacolo e grande sportività.