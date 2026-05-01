Disservizi nella raccolta rifiuti, erba alta e discarica del quartiere Selciatella

La rotonda di via Selciatella per lo svincolo con la SR Pontina è ormai diventata un incrocio pericoloso, l’erba alta raggiunge un metro e impedisce la visibilità delle macchine che la impegnano provenendo da via del Genio civile e, le altre, sono costrette ad avanzare oltre la linea di Stop per capire se l’incrocio è impegnato, il tutto con seri rischi per la sicurezza stradale. Senza parlare dei ponticelli di via di Pantanelle, dove i canneti ormai restringono il passaggio ad una autovettura per volta. Inoltre da 5 settimane si assiste alla mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati e da due settimane anche al ritiro della plastica in tutto il quartiere Selciatella.

“Abbiamo già inviato segnalazioni tramite PEC ai funzionari preposti ed alle attuali Commissarie del Comune che, ovviamente, non ci hanno risposto.” ha dichiarato la segretaria del CdQ Selciatella Daniela Marandola.

“È un vero peccato che i Funzionari preposti alla gestione e governo di questo Comune” aggiunge Andrea Mosca vice presidente del Comitato di Quartiere Selciatella “non riescano a programmare cose semplici che dovrebbero essere normale routine.”

“Abbiamo chiesto al Comune di autorizzarci a pulire il nostro quartiere, ma nessuno ci ha risposto. Purtroppo chi è stato chiamato ad amministrare questo Comune” conclude Mosca “non sembrerebbe neanche molto interessato alla collaborazione e al dialogo con le associazioni di volontariato sociali, sportive ed i Comitati di Quartiere e questo scollamento, voluto esclusivamente da questi amministratori pubblici, è un prezzo che paga tutta la città.”