L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale, per riflettere sui pericoli della rete

L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale

Nei giorni 29 e 30 aprile 2026, presso l’Aula Magna dell’ITIS “L. Trafelli”, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha incontrato le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’IC Nettuno III, per riflettere sui pericoli della rete, sull’uso responsabile dei social e su come prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

Utilizzando un tono a tratti scherzoso e uno slang giovanile il Vice Sovraintendente Dott. Emiliano Farascioni ha affrontato tematiche importanti riguardanti il mondo digitale e virtuale, sempre più presente nella vita quotidiana delle generazioni più giovani, come la tutela della privacy, il rispetto dell’identità digitale e i pericoli legati alle false identità online. Ha spiegato in modo chiaro e concreto le conseguenze derivanti dall’uso improprio o superficiale dei social, ha evidenziato i rischi in cui si può incorrere in seguito alla diffusione non controllata dei propri dati o di contenuti personali, soffermandosi in particolare sulla trasmissione in rete di immagini che potrebbero ledere la dignità della persona e rappresentare un grave reato informatico.

I ragazzi hanno partecipato con interesse e attenzione, raccontando le loro esperienze quotidiane, spesso in modo spontaneo, e proprio partendo dalle loro osservazioni, l’agente ha sottolineato l’importanza di sentimenti quali empatia, solidarietà e rispetto verso chi è bersaglio di atti di cyberbullismo e bullismo.

Anche la Garante dell’Infanzia della Regione Lazio, la Dott.ssa Monica Sansone e l’Assessore all’istruzione del Comune di Nettuno, dott. Roberto Imperato sono stati presenti agli incontri, testimoniando la grande attenzione delle istituzioni alla tematica e offrendo ulteriori spunti di riflessione con i loro interventi.

L’iniziativa, voluta dalla Dirigente Scolastica dell’I. C. Nettuno III, la Dott.ssa Ramona Bica, ha fornito agli alunni strumenti pratici per essere cittadini informati e consapevoli, capaci di muoversi online con le stesse regole di rispetto, responsabilità e sicurezza che valgono nella vita reale.

Si ringrazia la dirigente del Trafelli, prof.ssa Sabrina Zottola, per la cordiale ospitalità.