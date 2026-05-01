L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale, per riflettere sui pericoli della rete

L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale
Nei giorni 29 e 30 aprile 2026, presso l’Aula Magna dell’ITIS “L. Trafelli”, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha incontrato le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’IC Nettuno III, per riflettere sui pericoli della rete, sull’uso responsabile dei social e su come prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
Utilizzando un tono a tratti scherzoso e uno slang giovanile il Vice Sovraintendente Dott. Emiliano Farascioni ha affrontato tematiche importanti riguardanti il mondo digitale e virtuale, sempre più presente nella vita quotidiana delle generazioni più giovani, come la tutela della privacy, il rispetto dell’identità digitale e i pericoli legati alle false identità online. Ha spiegato in modo chiaro e concreto le conseguenze derivanti dall’uso improprio o superficiale dei social, ha evidenziato i rischi in cui si può incorrere in seguito alla diffusione non controllata dei propri dati o di contenuti personali, soffermandosi in particolare sulla trasmissione in rete di immagini che potrebbero ledere la dignità della persona e rappresentare un grave reato informatico.
I ragazzi hanno partecipato con interesse e attenzione, raccontando le loro esperienze quotidiane, spesso in modo spontaneo, e proprio partendo dalle loro osservazioni, l’agente ha sottolineato l’importanza di sentimenti quali empatia, solidarietà e rispetto verso chi è bersaglio di atti di cyberbullismo e bullismo.
Anche la Garante dell’Infanzia della Regione Lazio, la Dott.ssa Monica Sansone e l’Assessore all’istruzione del Comune di Nettuno, dott. Roberto Imperato sono stati presenti agli incontri, testimoniando la grande attenzione delle istituzioni alla tematica e offrendo ulteriori spunti di riflessione con i loro interventi.
L’iniziativa, voluta dalla Dirigente Scolastica dell’I. C. Nettuno III, la Dott.ssa Ramona Bica, ha fornito agli alunni strumenti pratici per essere cittadini informati e consapevoli, capaci di muoversi online con le stesse regole di rispetto, responsabilità e sicurezza che valgono nella vita reale.
Si ringrazia la dirigente del Trafelli, prof.ssa Sabrina Zottola, per la cordiale ospitalità.
L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale, per riflettere sui pericoli della rete
L’I.C. Nettuno III incontra Polizia Postale
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