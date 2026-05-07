Al Forte Sangallo di Nettuno arriva “Incontri con l’Arte”: un progetto che unisce giovani e anziani attraverso la creatività

Dal 9 al 13 maggio 2026 il Forte Sangallo di Nettuno ospiterà “Incontri con l’Arte”, un’iniziativa artistica e solidale che mette al centro il dialogo tra generazioni e il valore sociale della creatività. Il progetto, ideato dall’artista Emanuela Rapa e realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Anzio IV “G. Falcone” e la RSA “Gli Angeli Custodi” di Nettuno, sarà uno degli appuntamenti della rassegna “Aspettando l’Estate al Forte Sangallo”.

La manifestazione nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto gli studenti della scuola e gli anziani ospiti della struttura sanitaria in una serie di laboratori artistici pensati per favorire l’incontro, l’ascolto reciproco e la condivisione di esperienze. Attraverso la pittura e le attività creative, ragazzi e anziani hanno lavorato fianco a fianco, costruendo relazioni autentiche e dando vita a opere che raccontano emozioni, ricordi e visioni comuni.

Il risultato di questo percorso sarà presentato in una mostra collettiva allestita negli spazi del Forte Sangallo, luogo simbolico della città che diventerà per alcuni giorni uno spazio dedicato all’incontro, all’inclusione e alla valorizzazione del legame tra le generazioni. L’iniziativa punta infatti a sottolineare il ruolo dell’arte come strumento di benessere, partecipazione sociale e crescita umana, creando un dialogo capace di superare differenze anagrafiche e barriere emotive.

Accanto alla mostra collettiva sarà inaugurata anche “The Cycle of Life”, personale pittorica di Emanuela Rapa, dedicata al tema del ciclo della vita e al rapporto tra il mare, l’uomo e la trasformazione interiore. Le opere dell’artista, caratterizzate da colori intensi, materiali sperimentali ed elementi interattivi, accompagneranno il visitatore in un percorso sensoriale ed emotivo in cui il pubblico stesso diventa parte integrante dell’esperienza artistica.

Pittrice, restauratrice e docente di Arte e Immagine presso l’I.C. Anzio IV, Emanuela Rapa ha maturato negli anni esperienze nel campo della conservazione artistica, della scenografia e della ricerca pittorica contemporanea, collaborando con importanti realtà culturali italiane. Nel suo lavoro il mare, il movimento e il colore diventano metafore della vita e delle relazioni umane, temi che trovano piena espressione anche in questo progetto dedicato alla comunità locale.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 9 maggio alle ore 17.00. L’esposizione resterà visitabile fino al 13 maggio, con apertura dalle 9.00 alle 19.00 e ingresso gratuito.

“Incontri con l’Arte”, evento organizzato dell’assessorato alla cultura Roberto Imperato in collaborazione coll presidente del Consiglio Comunale Roberto Alicandri, all’interno del bando “aspettando l’estate”, propone così come un’occasione speciale per il territorio di Nettuno: un evento culturale che unisce arte, solidarietà e partecipazione, offrendo alla cittadinanza un’esperienza capace di lasciare un segno non solo artistico, ma anche umano.