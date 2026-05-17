Lunedì 18 maggio, Adelmo Cervi ad Ardea e Pomezia per una giornata dedicata alla memoria della Resistenza e all’impegno civile

Lunedì 18 maggio, Adelmo Cervi (il figlio di Aldo, il terzogenito dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti per rappresaglia il 28 dicembre 1943) sarà a Pomezia e Ardea per una giornata dedicata alla memoria della Resistenza e all’impegno civile. L’iniziativa, promossa da ANPI Pomezia Ardea, FIOM Pomezia Roma Sud Castelli e Rete #NoBavaglio, prevede al mattino un incontro con gli studenti della scuola media dell’IC Ardea 2, di Tor San Lorenzo e nel pomeriggio, alle 18 a Pomezia, al circolo Arci di via del Mare 32 L, un appuntamento pubblico con apericena, introdotto dal giornalista Claudio Pelagallo, a sostegno della Global Sumud Flotilla. Una giornata che intreccia memoria antifascista, partecipazione e solidarietà. L’obiettivo di rafforzare il legame tra memoria, diritti e impegno democratico, in un momento storico in cui il valore dell’antifascismo resta un tema attuale e necessario.