Le festività natalizie sono accompagnate da vari appuntamenti a tema nel Centro Commerciale Aprilia2, con numerose attrazioni ed eventi speciali.

Camminando nella Galleria del Centro, ci si può immergere a pieno nell’atmosfera natalizia fra addobbi di Natale e mercatini artigianali. Tante anche le iniziative dedicate ai più piccoli, per una piacevole passeggiata pensata per le famiglie.

Fino al 24 dicembre Aprilia2 offre diversi spazi riservati ai bimbi: l’area kids, con “Il Regno del Ghiaccio”, in cui i bambini sono accolti e intrattenuti dal personale presente, in alcune fasce orarie, con tanti giochi ed attività ludiche; si può visitare la “Casa di Babbo Natale”, dove i più piccoli possono scattare foto con Babbo Natale e consegnare le loro letterine; altra attrazione da non perdere è lo Specchio magico, una postazione che rilascia una simpatica sequenza di foto; infine, come da tradizione, durante tutto il periodo natalizio, vi è l’esposizione del Presepe napoletano.

Spazio anche alla solidarietà, con il banco della Croce Rossa Italiana che, grazie ai suoi Volontari, si occupa di incartare i regali di Natale acquistati all’interno del centro, in cambio di una piccola offerta. Il ricavato andrà a sostegno delle attività di assistenza sociale svolte dalla CRI.