Anzio. All’Apicio Colonna Gatti dal 9 al 12 ottobre si celebrano gli #Erasmusdays

Dal 9 al 12 ottobre 2023 si celebrano in Europa gli Erasmus Days.

Ogni anno, dal 2017 la Commissione Europea, tramite le Agenzie Nazionale Erasmus+, promuove l’iniziativa #Erasmusdays e invita tutti gli istituti beneficiari a organizzare eventi per raccontare il Programma Erasmus.

L’obiettivo è di celebrare e valorizzare le storie, le esperienze e le opportunità del programma che dalla sua nascita a oggi ha coinvolto quasi 10 milioni di persone con un boom dì partecipanti dal 2014.

Per questa edizione sono stati organizzati in tutta Europa 8949 eventi, un numero ben maggiore rispetto ai 6295 dello scorso anno.

Al centro dell’iniziativa ci sono la promozione e la valorizzazione della mobilità internazionale, in cui gli attori protagonisti sono gli studenti che hanno beneficiato di una mobilità internazionale per studio o tirocinio.

L’Istituto APICIO COLONNA GATTI dal 2010 si occupa di mobilità europee ed annovera la partecipazione e realizzazione di svariati progetti europei. Per questa edizione il coinvolgimento dell’Istituto è stato a 360 gradi. Iniziativa fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica professoressa Renata Coppola, con il gruppo dei docenti dei progetti europei coordinato dalla professoressa Emilia De Santis, sono state organizzate molteplici iniziative. In primis sono stati coinvolti gli studenti delle tre sedi dell’Istituto con la partecipazione di docenti, allievi ed ex studenti che attraverso point informativi, caccia al tesoro, giochi di gruppo, hanno fornito informazioni sulle tante opportunità che questo progetto offre agli studenti fino all’università. La partecipazione di ex studenti che hanno vissuto l’esperienza dell’Erasmus in Europa ha una duplice valenza di testimonianza, ma anche di continuità con l’istituto e con quello che è definito LIFELONG LEARNING “l’apprendimento permanente” . Le attività ludiche proposte hanno messo alla prova gli studenti nelle competenze della lingua inglese e attraverso giochi di squadra in lingua si sono cimentati nell’esperienza di gioco in lingua inglese. Una settimana intensa, con molto lavoro di preparazione del team docenti del gruppo progetti europei. L’I.I.S. Apicio Colonna Gatti è pronto e inizia l’anno scolastico mettendo in campo progetti già approvati che affrontano tematiche attuali e di crescente interesse come la sostenibilità ambientale, l’inclusione, l’educazione al consumo e la cittadinanza europea e a lavoro per l’elaborazione della stesura di nuovi progetti per il prossimo futuro.