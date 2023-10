Controlli forze dell’ordine alla Stazione Termini: 3 persone arrestate e 9 denunciate

Roma. Operazione straordinaria di controllo interforze a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica presso la stazione Termini e nelle zone limitrofe.

3 persone arrestate e 9 denunciate, 1430 le persone controllate, 119 i veicoli controllati, rilevate 20 violazioni al Codice della Strada e 6 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo.

Continuano i servizi interforze in tutta l’area della Stazione Termini, ormai da mesi attenzionata con controlli dedicati.

Personale appartenente alla Polizia di Stato, unitamente agli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, ha proceduto a controlli amministrativi, a svolgere specifici servizi volti al contrasto dei reati predatori e di quelli attinenti agli stupefacenti e a verificare e reprimere fenomeni di abusivismo commerciale.

Nel corso delle attività sono state identificate 1430 persone, sono stati controllati 119 veicoli e rilevate 20 violazioni al Codice della Strada. Sono 6 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica.

Nell’ambito dei servizi gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 30enne pakistano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish e all’atto del controllo ha aggredito gli agenti.

Sempre i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato 2 donne romene di 21 e 23 anni per furto aggravato. Le due donne sono state sorprese dalla commessa e da un vigilante all’interno di un esercizio commerciale in Piazza S. Maria Maggiore mentre prelevavano dagli scaffali diversi cosmetici e poi tratte in arresto dai poliziotti prontamente intervenuti. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Infine, 9 persone sono state denunciate. Nello specifico 4 persone sono state deferite in stato di libertà dai militari dell’Arma dei Carabinieri per reati come ricettazione, violazione delle norme sull’immigrazione, per attestazione di false generalità e per guida senza patente e 5 persone da personale della Polizia di Stato.

Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane.