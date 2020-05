Nettuno. Sanetti e Mancini: L’assessore Dell’Uomo e la terza grande bugia alla Città

“Dopo le affermazioni sul censimento del cimitero comunale per cui ha dovuto chiedere scusa pubblicamente in Consiglio Comunale.

Dopo le dichiarazioni smentite e poi ritrattate sulla mancanza in comune di una mappatura del verde pubblico per cui è stato dato un incarico di migliaia di euro ad un tecnico esterno ancora non revocato.

Ecco la terza grande bugia sui lavori alla Chiesetta del Quarto del ‘600 presso il Cimitero Civile.

A questo punto possiamo dire con certezza che Dell’Uomo non ha compreso il suo ruolo all’interno del Comune di Nettuno.

Dichiarazioni pubbliche esilaranti e al tempo stesso irrispettose dei cittadini.

Fa sorridere che difronte all’evidenza di ben due video che documentano i lavori in corso, Dell’Uomo si arrampica sugli specchi con giustificazioni che non darebbe neanche un bambino colto con le mani nella marmellata e la bocca sporca.

La parte seria di questa deprimente storia invece va ricercata nel suo tentativo goffo e oltraggioso di prendere in giro i cittadini, ancora una volta, negando l’evidenza dei fatti ben documentata e ben visibile a tutti.

È’ evidentemente il delirio di onnipotenza e il senso di impunità di chi si sente e si comporta al di sopra di ogni regola, legalità, trasparenza e correttezza amministrativa.

Ricordiamo all’assessore che il Comune non è casa o cosa sua.

Questo modo di procedere non lo condividiamo e non lo possiamo accettare perché riteniamo sia molto pericoloso per la Città così come lo è stato in passato.

Governate pure, ma fatelo nell’ambito delle regole proprie della pubblica amministrazione, della legalità e della trasparenza.

Ne vale il buon nome e il prestigio di tutta Nettuno”.

NETTUNO PROGETTO COMUNE

I consiglieri comunali

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini