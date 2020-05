Anzio, ultimati i lavori per la nuova segnaletica orizzontale al centro storico

L’Assessore Mazzi: “A breve la nuova segnaletica a Lavinio e nei Quartieri del territorio”

Ad Anzio, in vista dell’inizio della stagione estiva, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica stradale.

Al centro cittadino, a tutela della sicurezza stradale, con il coordinamento del Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio, è stato ultimato l’intervento per il restyling delle strisce pedonali e per la segnaletica orizzontale. I lavori hanno riguardato Piazza Cesare Battisti, Via Gramsci, Via Manetti, Via e Vicolo Pollastrini, Vicolo dei Fabbri, Via Filibeck, Via del Municipio, Via Matteotti, Via Aldobrandini, Via Baccarini, Piazza I Maggio, Piazza della Pace, Piazza Pollastrini, Via del Faro, Riviera Zanardelli, Molo Pamphili e Riviera Mallozzi.

“A breve, ultimate le procedure, – afferma l’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi – partiranno i lavori anche per la nuova segnaletica a Lavinio e negli altri Quartieri del territorio. Insieme alla segnaletica orizzontale sarà oggetto di intervento quella verticale, per la riqualificazione del nostro territorio”.

Da diversi giorni, con l’Amministrazione De Angelis, sono aperti numerosi cantieri per la manutenzione straordinaria delle strade, per i nuovi marciapiedi sulla litoranea e per l’efficientamento ed il potenziamento della pubblica illuminazione. Sono stati ultimati, invece, gli interventi della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali fronte i plessi scolastici, in Viale Antium e in Via Tito Livio, per i posti auto in periferia destinati alle persone con disabilità, per la messa in sicurezza delle intersezioni tra Via di Villa Claudia e Via dei Pioppi e tra Viale Roma e Via dei Faggi.