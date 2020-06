“In questi giorni, ad Anzio, superata l’emergenza Covid, è stato ultimato il montaggio delle prime cinque colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Nel corso della stagione estiva, espletate le procedure di allaccio, saranno tutte funzionanti, insieme ad altre tre colonnine che installeremo ad Anzio Colonia e presso le aree parcheggio delle stazioni ferroviarie di Anzio e Villa Claudia”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche del territorio della Giunta De Angelis, Gianluca Mazzi, in riferimento al posizionamento delle prime cinque colonnine “pole station”, fornite da Enel X Mobility, in Via Cupa dei Marmi (parcheggio Ospedale Riuniti), in Piazza Salvo d’Acquisto a Lido delle Sirene, in Via Palmolive a Padiglione (parcheggio stazione ferroviaria), in Via dei Gelsi a Lido dei Pini e ad Anzio centro, in Piazza C. Battisti.