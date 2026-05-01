Anzio, sport e solidarietà: grande attesa per lo scontro al vertice il 3 maggio allo Stadio Reatini

Anzio, sport e solidarietà: grande attesa per lo scontro al vertice allo Stadio Reatini

Domenica 3 maggio alle ore 15:00, presso lo Stadio Reatini in via Oratorio Santa Rita, andrà in scena un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e per tutta la comunità locale. I ragazzi di casa affronteranno infatti la formazione di Montefiascone in uno scontro diretto che promette emozioni e spettacolo: una vera e propria sfida al vertice.

Ma l’evento non sarà solo sport. La giornata si arricchirà di un importante momento di condivisione e impegno sociale, grazie alla presenza di due realtà attive sul territorio: l’Rete sociale C.U.R.A. ODV e la Caritas della Parrocchia Santi Pio e Antonio di Anzio, entrambe impegnate nel progetto Doposcuola Pop.

Un’occasione preziosa per conoscere più da vicino il lavoro svolto quotidianamente a favore dei giovani e delle famiglie della città di Anzio, unendo sport e solidarietà in un’unica cornice.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà il momento inaugurale: il primo lancio verrà infatti effettuato da Padre Paolo, figura di riferimento per la comunità locale.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere i ragazzi in campo e per vivere insieme un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’incontro e dei valori condivisi.

Appuntamento domenica: il campo è pronto, la comunità anche.