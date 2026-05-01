Flotilla, manifestazioni in tutta Italia

Centinaia di manifestazioni in tutta Italia dopo l’abbordaggio illegale della Global Sumud Flotilla e dopo l’appello alla mobilitazione lanciato da Global Sumud Italia. Da Roma e Milano a Torino e Firenze, passando per Bologna, Verona, Ancona: tantissimi Comuni in Italia si sono mobilitati con grande partecipazione dopo l’abbordaggio nella notte in acque internazionali, al largo delle coste di Creta. 22 imbarcazioni delle 58 in rotta per Gaza sono state intercettate e 175 attivisti di diverse nazionalità – tra cui 23 italiani – sono stati sequestrati e trasferiti a bordo di una nave militare israeliana.

Il governo italiano pur non avendo mai condannato il genocidio in atto, prende posizione. “Il Governo italiano chiede al Governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Roma “La misura è colma per chi commette atti di pirateria in barba a qualsiasi norma internazionale e nell’impunità. La misura è colma per chi anche in Italia si organizza in modo paramilitare per attaccare gli antifascisti. Vogliamo rompere ogni tipo di rapporto con lo Stato terrorista di Israele”. Sotto al Colosseo migliaia di persone si sono riunite dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle milizie israeliane a largo di Creta. Un grosso striscione tra le tante bandiere Palestinesi.

Dopo l’appello alla mobilitazione lanciato da Global Sumud Italia, sono state tantissime le persone scese in piazza in modo spontaneo per manifestare lo sdegno per l’azione di Israele e in solidarietà ai volontari della flottiglia.

Mobilitazioni non solo nelle grandi città, ma anche nelle cittadine di provincia. Ad Aprilia i manifestanti si sono radunati in piazza Roma

A Nettuno decine di persone si sono ritrovate in Piazza Cesare Battisti davanti al municipio.