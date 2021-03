Ok della Regione, presto i lavori di manutenzione per gli alloggi Ater in Piazza della Pace

“La Giunta regionale ha approvato la nuova programmazione dell’Ater della Provincia di Roma che prevede la realizzazione di interventi urgenti necessari per la sicurezza e la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa. Questi interventi riguarderanno, tra gli altri, gli immobili in Piazza della Pace nel Comune di Anzio, per un importo di 150mila euro. Lavori che i residenti attendevano da tempo”, lo dichiara in una nota il consigliere regionale Fabio Capolei al termine di un incontro presso la sede dell’Ater della Provincia di Roma. “Ringrazio, per aver sollecitato il provvedimento, il Consigliere Comunale di Anzio Massimiliano Millaci – aggiunge – ringrazio inoltre per la collaborazione la Giunta regionale e il presidente dell’Ater Andrea Iannarilli”.