Recupero Paradiso sul Mare e interventi nelle superiori, tavolo con la Città Metropolitana

Si è svolto questa mattina, a Villa Corsini Sarsina, il tavolo tecnico tra il Comune di Anzio e la Città Metropolitana, per definire una prima roadmap, rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole superiori del territorio ed al recupero dell’edificio liberty Paradiso sul Mare, anche alla luce del futuro finanziamento, di 8 milioni di euro, da parte del Ministero delle Infrastrutture. La lunga e proficua riunione è stata coordinata dal Sindaco, Candido De Angelis e dal Vice Sindaco della Città Metropolitana, Maria Teresa Zotta, presente ad Anzio insieme ai Funzionari e Dirigenti coinvolti nei vari procedimenti amministrativi. Il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana e l’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi, hanno coadiuvato il Sindaco De Angelis, rispetto ai numerosi temi in agenda.

In attesa del completamento delle indagini di vulnerabilità del Paradiso sul Mare, affidate recentemente dalla Città Metropolitana, si terrà a breve un secondo tavolo tecnico, tra il Comune e la Città Metropolitana, per definire la progettazione preliminare del recupero dell’edificio storico, sito simbolo della cultura ed in parte sede scolastica dell’Istituto Alberghiero.

“Ringrazio il Vice Sindaco della Città Metropolitana, Maria Teresa Zotta, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – per il suo impegno sul nostro territorio e per la sua fattiva partecipazione all’importante incontro di questa mattina. Nel corso dell’anno, insieme, lavoreremo alla progettazione preliminare ed a quella definitiva del Paradiso sul Mare, che intendiamo riportare agli antichi splendori, come Casa della Cultura della Città di Anzio, ma anche come un edificio a disposizione del nostro Alberghiero. Stiamo lavorando per anticipare i tempi di progettazione e quelli dell’importante finanziamento del Ministero”.

Ad Anzio, inoltre, la Città Metropolitana ha finanziato le seguenti opere, attualmente alcune in corso di affidamento ed altre in fase di progettazione:

– Istituto D’Arte, consolidamenti strutturali ed impermeabilizzazione delle coperture 330.000,00 euro.

– Colonna Gatti, Via Fratini, opere connesse al rinnovo del C.P.I. 50.000,00 euro e lavori di sistemazione delle facciate e messa in sicurezza degli infissi 580.000,00 euro.

– Istituto Gavio Apicio e Innocenzo XII, via Nerone, realizzazione di riserva idrica impianto antincendio e rinnovo CPI 100.000,00 euro.

– Innocenzo XII, Via Pegaso, intervento nuovo corpo aule 3.800.000,00 euro e opere connesse al rinnovo del CPI 50.000,00 euro.

– Istituto​ Gavio Apicio, Via Nerone, lavori per la realizzazione dell’ampliamento delle cucine, per garantire la continuità didattica dell’istituto alberghiero 310.000,00 euro.

– Innocenzo XII, Via Ardeatina, lavori di consolidamento strutturale e risanamento igienico sanitario dei locali 750.000,00 euro.

“Nei prossimi giorni, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi – i tecnici della Città Metropolitana, che ringrazio per la presenza di oggi, saranno nuovamente sul nostro territorio, per verificare ulteriori ampliamenti scolastici e per definire l’iter della convenzione con l’Istituto Nautico. A breve incontrerò congiuntamente tutti i Dirigenti delle Scuole Superiori, per mettere in campo ogni azione necessaria in favore di tutta la popolazione scolastica, al fine di accogliere ad Anzio le molteplici istanze formative dei nostri studenti”.