Ingresso Italia Viva in maggioranza: Fdi convoca riunione

“E’ di questi giorni la notizia che c’è una trattativa ad Anzio per l’ingresso del partito di centro sinistra Italia Viva, nella maggioranza di centrodestra che guida la città.

Fratelli d’Italia ha convocato una riunione ad Anzio per ragionare in merito a questa situazione, tendendo conto del metodo, dove la notizia è stata appresa a mezzo stampa senza nessun confronto, e nel merito, dove la posizione ufficiale del Partito della Meloni è quella che non si governa assieme al centrosinistra, con conseguente incompatibilità con Italia Viva.

Con l’auspicio di trovare un punto di equilibrio, nel rispetto della coerenza e con la priorità del bene della Città di Anzio, Fratelli d’Italia si prepara ad un confronto con la maggioranza”.

Lo dichiara in una nota Fdi.