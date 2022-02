Il sindaco di Nettuno: “Sulla legalità l’amministrazione non transige”

“In merito agli accadimenti di cronaca delle ultime ore, che hanno visto protagonista il territorio del comune di Nettuno di una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri, il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, a nome di tutta l’amministrazione comunale, tiene a chiarire quanto segue: “Abbiamo piena fiducia nel lavoro della Magistratura, e da subito tutti gli uffici si sono messi a disposizione degli inquirenti per fornire loro tutti gli atti dei quali ritenevano di aver bisogno. Quello della legalità è un principio sul quale io e l’amministrazione che ho il piacere di guidare non possiamo transigere, e sono certo che le indagini in corso faranno luce su questa vicenda”.

