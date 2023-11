Lettera. Ospedale di Anzio, infermiere salta la fila all’ambulatorio di diabetologia

Riceviamo e pubblichiamo

“All’ospedale di Anzio questa mattina alle ore 12,15 un operatore sanitario in servizio ha saltato la fila dei pazienti in attesa di essere visitati all’ambulatorio di diabetologia. L’uomo con molta tranquillità è entrato noncurante della lamentale delle persone in attesa di essere visitate e quando è uscito ha detto che aveva appuntamento anche lui nonostante avesse la divisa da infermiere. Una signora presente gli ha detto lei sta commettendo un abuso di potere e lui di tutta risposta si è defilato senza rispondere tornando al suo reparto”.

Lettera firmata L.B.