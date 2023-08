Lanciata verso il mondiale Maria Casciotti vince la “Speata” da Subiaco a Monte Livata

Domenica 8 agosto la pluripremiata atleta anziate Maria Casciotti ha vinto anche la gara da Subiaco a Monte Livata.

“Mi dicevano sempre: “La Speata! Se la conosci, la eviti”. In dialetto sublacenese vuole dire “camminata faticosa” dove a soffrire sono i pei, cioè i piedi” e non solo

Il motivo? L’impegnativa scalata di 12km con D+1.357 che va da Subiaco a Monte Livata un meraviglioso percorso nel parco dei Monti Simburini!

“È l’ultimo appuntamento prima del Mondiale, cercavamo un percorso di potenziamento per definire la mia preparazione e quale miglior cosa se non -La Speata?”

“Ci tenevo molto a questa Vittoria a dimostrazione di tutti quelli che mi dicevano che non era la gara per me ed eccola arrivata prima donna assoluta al traguardo”

“È stata una bellissima domenica di Sport e condivisione insieme ai miei compagni di squadra e alla mia famiglia.

Un’altro traguardo importante per me che mi dà la giusta carica di adrenalina per affrontare le prossime importanti settimane, perché ci aspetta un Mondiale”.