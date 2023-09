Ryder Cup 2023. Ha preso il via ieri e sino al 1° ottobre, la ‘Ryder Cup’, uno degli eventi sportivi più importanti al mondo

“Ryder Cup” è un torneo di golf considerato tra gli eventi sportivi più importanti al mondo. L’edizione 2023, che vedrà contrapposte la Squadra degli Stati Uniti d’America a quella dell’Europa, composte dai migliori golfisti professionisti al mondo, si svolge dal 26 settembre al 1° ottobre, presso il Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia, con la partecipazione di circa 50.000 persone al giorno.

Considerata l’importanza mondiale dell’evento la Questura di Roma, sulla base delle indicazioni ricevute in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, e in raccordo con gli uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, deputati al coordinamento della gestione dei Grandi Eventi, ha predisposto un articolato piano di sicurezza, che vede impiegati oltre 500 uomini al giorno, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardi di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

I servizi di controllo dell’intera area del golf club saranno gestiti anche da una sala Operativa interforze, presente in loco, con i rappresentanti dei vari enti (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardi di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, 118, ecc.), oltre che dal Centro per la sicurezza della gestione dei grandi Eventi, collocato presso la Questura di Roma, da sempre impegnato nel coordinamento e nella gestione di tutti i servizi di Ordine Pubblico che si svolgono nella Capitale.

Per garantire la sicurezza dell’evento verranno impiegate le varie specialità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, quali i reparti cinofili, gli artificieri, i reparti a cavallo, le unità di pronto intervento (U.O.P.I., A.P.I.) il reparto volo e il nucleo elicotteristi.

Ci saranno controlli straordinari alla rete viaria e ferroviaria in tutta la provincia di Roma a cura dei Compartimenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Un Team Security “Liaison Officer”, composto da specialisti della Polizia di Stato, fungerà da punto di contatto e riferimento permanente per gli atleti.

In merito all’organizzazione nell’impianto sportivo, gli spettatori, circa 50 mila al giorno, non potranno raggiungere il campo con le proprie auto e sono stati predisposti dei parcheggi di scambio da dove partiranno delle navette dedicate. Dette navette porteranno gli appassionati al “tendone di benvenuto”, posto di fronte al ponte di ingresso principale adiacente all’entrata dell’area Spectator Village, dove saranno accolti ed indirizzati dagli steward verso i controlli di sicurezza. Si raccomanda di arrivare al gate con un documento di identità (non saranno accettate fotocopie) comprovante i dati riportati sul biglietto di ingresso.

È stata disposta l’istituzione di un’area di divieto di sorvolo “No Fly Zone” presso l’area del Marco Simone Golf and Country Club, dal 25 settembre al 1° ottobre.