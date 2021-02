Anzio, domenica ampliamento dell’isola pedonale e navetta gratuita

“Nella giornata di domenica 21 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle normative anticovid, sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà l’area parcheggio La Piccola con il centro cittadino. La Polizia Locale, all’occorrenza, amplierà l’isola pedonale con la chiusura al traffico di Via Fanciulla d’Anzio e di Via Aldobrandini”. Lo ha affermato l’Assessore alle attività produttive. spettacolo e turismo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo.

DOMENICA 21/02/2021

NAVETTA GRATUITA: PARCHEGGIO LA PICCOLA – ANZIO CENTRO.

ITINERARIO: Parcheggio La Piccola – V.le Severiano – Via Fanciulla d’ Anzio – Via del Faro – P.zza della Pace – Via G. Matteotti – Via Paolini – Stazione di Anzio – Parcheggio La Piccola.

ORARIO: dalle ore 11,00 alle ore 18,00 – con partenza ogni 20 minuti.