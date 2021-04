Anzio. ApA attiva sportello per le domande di contributi economici comunali e regionali

APA ATTIVA UNO SPORTELLO DI ASSISTENZA PER LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI E REGIONALI

Con la crisi pandemica ancora in corso e con la speranza di lasciarci il più presto possibile alle spalle il ‘distanziamento sociale’, dobbiamo affrontare nei prossimi mesi una crisi sociale senza precedenti nella storia recente. Siamo convinti del fatto che la risposta va data (o meglio andrebbe data) in termini istituzionali, ma anche che il mutuo, vicendevole aiuto consente di attraversare una crisi per approdare ad una fase successiva in termini di benefici reciproci.

Gli Enti locali stanno mettendo in campo misure di sostegno alle categorie più vulnerabili della popolazione, ma ci rendiamo conto che non sempre questi buoni riescono ad intercettare i destinatari, molto spesso perché banalmente non tutti dispongono degli strumenti tecnologici necessari alla compilazione e l’invio delle domande.

Con questo spirito ci accingiamo da martedì 6 aprile ad offrire un supporto per l’individuazione dei requisiti, la compilazione della modulistica e l’identificazione delle modalità di invio delle richieste per i bonus attualmente aperti dai Comuni di Anzio e Nettuno e dalla Regione Lazio, alcuni dei quali di breve scadenza.

Lo “sportello” sarà attivo presso la sede di ApA, in Via di Valle Schioia 125, dalle ore 17 alle ore 19 il martedì e il sabato.

Chi volesse contattarci per info o può scrivere alla mail alternativa.anzio@gmail.com, oppure raggiungerci direttamente in sede.

Alternativa per Anzio