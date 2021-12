Lunghe file e disagi ai Cup di Anzio e Nettuno per l’avvio del sistema a prova di attacchi hacker

Disagi agli sportelli della Asl R6 di Anzio e Nettuno. Due giorni di “passione” quelli appena trascorsi, infatti sia lunedì 6 che martedì 7 dicembre sembra che il sistema di prenotazione di esami ed analisi sia andato in tilt. Tutto a causa del passaggio del nuovo sistema Recup adottato dalla Regione Lazio, più sicuro contro gli attacchi hacker. Tanto che la Asl RM6 nei giorni precedenti aveva emanato un comunicato scusandosi per gli eventuali disagi: “Nei prossimi giorni potranno esserci disservizi per le attività di sportello (prenotazione, accettazione, pagamento).

Ulteriori specifiche: -venerdì 03.12.2021 alle ore 18:00 verranno disabilitate le prenotazioni da sportello CUP;

-sabato 04.12.2021 potranno essere effettuate solo operazioni di accettazione diretta e pagamento presso i vari sportelli CUP aziendali (non sarà possibile effettuare prenotazioni per visite specialistiche e esami strumentali);

-lunedì 06.12.2021 dalle ore 07:00 verrà attivato il Nuovo Recup e saranno riattivate le funzioni di accettazione e prenotazione presso i vari sportelli CUP aziendali”.

E proprio lunedì, nonostante la buona volontà degli addetti agli sportelli, ai poliambulatori del Riuniti di Anzio e a Villa Albani, ma anche a Nettuno i cittadini sono stati costretti a lunghe file e in molti casi a rinunciare alle prestazioni, anche a quelle già prenotate. Stessa cosa il giorno seguente martedì.

“Due giorni d’inferno passati per fare un’analisi e due visite- commenta arrabbiata Stefania una utente- si cambia il software del sistema cup e non si pensa di avviarlo in orari non di sportello o magari, evitando di dare appuntamenti nei giorni di avvio del sistema. Risultato, gente assembrata al freddo sotto i tendoni, oppure che hanno rinunciato o cercato di fare analisi dal privato”.