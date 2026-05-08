ASD Spiragli di Luce all’Internazionale del Tennis al Foro Italico

Per il terzo anno consecutivo, l’ASD Spiragli di Luce ha partecipato agli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma, grazie alla dott.ssa Simona Tribulati, consigliera regionale della Federazione Tennis e Padel, che ha offerto all’associazione la possibilità di aderire al progetto “Scuola Tutti Inclusi”.

Il Comune di Nettuno ha preso parte con grande sensibilità a questo importante evento, offrendo il proprio sostegno e confermandosi sempre vicino alle attività sportive dell’associazione, promuovendo concretamente l’inclusione sociale.

Un ringraziamento speciale va anche a Gioia Bus di Elvio Stefanelli, da sempre attento e sensibile alle iniziative sociali, per il prezioso supporto fornito.

Dal 2006 al 2026 l’ASD Spiragli di Luce celebra 20 anni di attività sportive sul territorio di Nettuno e Anzio. L’associazione è affiliata US ACLI, riconosciuta dal CONI e dal Terzo Settore.

In questi anni sono stati realizzati numerosi progetti grazie ai nostri sostenitori, con ottimi risultati nei settori del nuoto, pallavolo, padel, tennis, ceramica e campus estivi presso il Villaggio Isola Verde, grazie anche alla presenza di personale specializzato.

Tra le iniziative più importanti vi è la corsa podistica di solidarietà “Trofeo Città di Nettuno”, giunta alla sua 15ª edizione, prevista per il 20 settembre 2026, organizzata in collaborazione con il Comune di Nettuno e Podistica Solidarietà. L’evento coinvolgerà circa 600 atleti provenienti da tutto il Lazio e da altre regioni d’Italia, oltre a numerosi studenti, famiglie e cittadini che prenderanno parte alla camminata turistica nel centro cittadino e nelle aree circostanti.

L’ASD Spiragli di Luce invita tutti a sostenere i propri progetti sportivi e sociali attraverso la donazione del 5×1000

C.F. 09812401009

Per maggiori informazioni:

Facebook: ASD Spiragli di Luce

Sito ufficiale: www.spiraglidiluce.it