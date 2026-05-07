I residenti di via Togliatti: “svolta dopo il nostro esposto”

l’Assessore impone la “massima urgenza”.

Sono state accolte con favore le dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Iannone, il quale ha affermato pubblicamente che la questione di via Togliatti riveste ‘massima urgenza’ e che l’intervento è vicino alla calendarizzazione.

Via Togliatti e le zone limitrofe sono al buio da febbraio. Da allora, il buio non ha portato solo disagi, ma una percezione di insicurezza reale: le intrusioni nei giardini e nelle abitazioni sono aumentate, trasformando un guasto tecnico in un problema di ordine pubblico e sicurezza.

L’idea che traspare dalla prima risposta degli uffici — ovvero il principio secondo cui ‘prima si incassa il risarcimento e poi, forse, si ripara’ — è un’aberrazione burocratica. La sicurezza e la salute dei cittadini non possono essere subordinate ai tempi di liquidazione di un sinistro assicurativo tra privati. Un’amministrazione attenta interviene prontamente anche con lavori procedura eseguiti ‘in danno’ per ripristinare il servizio pubblico e poi agisce legalmente per recuperare le somme.

In questo caso, per il recupero delle somme oltretutto l’ufficio tecnico si è attivato formalmente solo il 9 aprile 2026 (Prot. 24276), ovvero lo stesso giorno in cui è stato protocollato l’esposto dei residenti (Prot. 24149). Era già trascorso oltre un mese da quando FiberCop aveva comunicato i dati assicurativi della ditta sub-appaltatrice. È mai possibile che l’Ufficio si scuota dal torpore solo sotto la minaccia di un esposto?

Fino ad ora il Comune era più preoccupato di incassare il risarcimento che di intervenire concretamente: una deviazione di cui il livello politico sembra essersi reso conto rimettendo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini al primo posto.

Speriamo dunque che le parole dell’Assessore Iannone segnino un cambio di passo e che a muoversi siano finalmente le ruspe e gli operai, anziché i pezzi di carta tra gli uffici. I cittadini di via Togliatti non chiedono favori, ma il ripristino di un servizio essenziale per cui pagano le tasse.

Per il momento, restano al buio. Ma anche in vigile attesa del giorno esatto in cui tornerà la luce.

Fabio Angeloni