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Sondaggi politici, il centrodestra flette e il campo largo allunga. Solo 5 punti tra FdI e Pd

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Una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega al 6,6% che perde ben 7 decimali e Fratelli d’Italia che scende sotto il 28%.-Secondo la Repubblica- La nuova Supermedia Agi/Youtrend, la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 23 aprile al 6 maggio, mostra movimenti di grande rilievo. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il centrodestra fatica a risalire.

L’ultima rilevazione mostra la coalizione guidata dalla premier che, nel complesso, scende al 43,9%, il valore più basso dall’insediamento del governo. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto, soprattutto grazie al +0,4% di M5S ora al 13,2%. Il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Più vicini i due principali partiti: ora i dem di Elly Schlein al 22,3% accorciano la distanza dal partito di Meloni che invece perde lo 0,4% e si attesta al 27,8%.

La Supermedia liste

FdI 27,8 (-0,4)

Pd 22,3 (+0,1)

M5S 13,2 (+0,4)

Forza Italia 8,2 (-0,1)

Lega 6,6 (-0,7)

Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,4 (-0,2)

+Europa 1,4 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (+0,1)

La Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 43,9 (-1,0)

Centrosinistra 30,2 (+0,3)

M5S 13,2 (+0,4)

Terzo Polo 5,4 (-0,2)

Altri 7,2 (+0,4)

La Supermedia coalizioni 2026

Campo largo 45,8 (+0,5)

Centrodestra 43,9 (-1,0)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Altri 3,0 (-0,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 aprile 2026).

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