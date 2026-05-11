Comitati di Quartiere: in questo periodo di “sonno amministrativo” Aprilia verso il baratro”

Riceviamo e pubblichiamo

Silente ma non assente. Il coordinamento dei Comitati di Quartiere non si è fatto sentire a lungo, ma non per questo i Comitati in coordinamento tra loro, non hanno seguito con attenzione l’evolversi dello stato di malessere di questa città: tutto indica che la direzione presa ci stia portando verso un baratro, a meno non arrivi presto un cambio di marcia.

In questi lunghi mesi, i Comitati di Quartiere hanno segnalato singolarmente, chi la mancanza di illuminazione; chi l’assenza di acqua nelle ore notturne; più di uno è ancora in una attesa infinita per allaccio della rete fognaria; la devastazione delle strade e ponti; importanti progetti con fondi PNRR persi; lavori pubblici fatti male e con infiniti disservizi; opere di urbanizzazione mai terminate; poi ci sono quelli con problemi di allevamenti intensivi… di mosche; chi vorrebbe donare nuove attrezzature per i parchi giochi pubblici ma non vogliono essere presi in carico dallo stesso ente comunale; gli odori nausabondi della zona industriale non si sono certamente attutiti in questo periodo di “sonno amministrativo”.

Sono nati anche dei comitati spontanei per tutelare il territorio, visto che non lo fa nessun altro, da campi di altri pannelli solari all’ennesima richiesta di discarica.

Tutto ciò avviene davanti agli occhi di una Amministrazione Comunale inerte.

Siamo convinti che la vera disgrazia ancora si anidi tra le mura del palazzo.

Il simbolo del fallimento di questo Ente è lo sport dei nostri figli, con particolare e doveroso riferimento al palazzetto dello sport, che a breve, siamo certi, avrà problemi di natura manutentiva, visto che è già abbandonato a se stesso.

Soprattutto però non abbiamo visto alcun cambio di passo da parte di dirigenti e funzionari.

Purtroppo assistiamo ad una arrogante chiusura nel recepire suggerimenti della parte sana di Aprilia a tal punto che si lede il bene comune.

I pochi presidenti che vengono ricevuti vengono trattati con sufficienza o addirittura con superficialità oppure lasciati a fare anticamera mentre altri comuni cittadini, ben noti in quella sede, ma pur sempre cittadini semplici al pari di chi attende, hanno le porte spalancate.

Pretendiamo innanzitutto rispetto per gli Apriliani, e questo ente ne dovrà fare di strada prima di ricevere il nostro, dopo le nefandezze che tutti conosciamo.

La città ha bisogno di un reale cambiamento in questa Amministrazione e non solo di politici. Chi non vuole il bene di Aprilia e degli Apriliani, se avesse un minimo di dignità, farebbe bene a trovare collocazione altrove.