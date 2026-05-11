“Il Mondo in Guerra” sbarca alla “Sapienza”. Il 13 maggio la presentazione

“Il Mondo in Guerra”, il saggio edito dalla Tab Edizioni scritto da 8 autori ( Filippo Angelucci, Valerio Di Pietrantonio, Gabriele Federici, Stefano Martino, Ludovico Mocci Guicciardi, Mario Paumgardhen, Lorenzo Proietti, Angelo Pugliese) che hanno partecipato al Master di Geopolitica e Sicurezza Globale organizzato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza nel 2023 verrà presentato il prossimo 13 maggio alle ore 12.00 presso la Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche dello stesso ateneo romano.

A fare gli “onori di casa” sarà il docente di Geopolitica presso la Facoltà romana , Matteo Marconi, che tra l’altro è stato uno degli organizzatori e docenti del Master. A svolgere invece la funzione di Moderatore del dibattito Alessandro Sterpa, Professore di Diritto Costituzionale presso la Università degli Studi di Viterbo “La Tuscia” nonché ex studente di Scienze Politiche della Sapienza.

Saranno presenti gli autori e l’ingresso sarà consentito fino al riempimento dei posti a disposizione.

“Il Mondo In Guerra” affronta quelle che sono le dinamiche geopolitiche dei nostri tempi, passando dalla questione Cina-Tawan per arrivare al ruolo della Turchia nel contesto tra Europa e Medio Oriente o le future guerre per il dominio delle acque, fino ad andare a toccare la forte correlazione tra Geopolitica e Aerospazio che proprio negli ultimi anni ha assunto una scottante attualità.

L’evento del 13 maggio sarà una importante occasione anche per gli studenti della Facolta di Scienze Politiche per confrontarsi con dei loro colleghi di qualche anno prima.

Per arrivare alla Sala Lauree di Scienze Politiche si può accedere direttamente dall’ingresso principale di Piazzale Aldo Moro, 5 della Sapienza , arrivare alla altezza della Statua della Minerva e girare a sinistra nel comparto giurisprudenza -scienze Politiche o in alternativa percorrere tutta Viale dell’Università e accedere ad ingresso pedonale in corrispondenza della fermata del bus Atac 310.