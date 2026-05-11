Mercoledì 13, farà tappa a Nettuno, il “Ciclista Europeo della Memoria”

Mercoledì la città di Nettuno riceverà la visita del Cav. Giovanni Bloisi, il “Ciclista Europeo della Memoria”, impegnato nel suo ambizioso Memorial Bike Tour 2026, sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea, Bloisi farà sosta nella e cittadina medaglia d’oro al Merito Civile e incontrerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo Nettuno III di via della Liberazione, visita organizzara in collaborazione con l’Anpi e l’associazione La Tamerice.

Il titolo ufficiale per cui è stato dato l’alto patrocinio dell’Europa è MEMORIAL BIKE TOUR – THE EUROPEAN PEOPLE 2026”, la bicicletta della memoria per un popolo europeo sulle strade della Resistenza 43-45 …e oltre!, che avrà luogo dal 9 maggio (Festa dell’Europa) al 2 giugno (festa della Repubblica italiana) nell’80° Anniversario del diritto di voto alle donne in Italia.

La sua bicicletta – carica di bagagli e di ideali – è diventata il ponte ideale tra il passato doloroso del 1944 e il futuro sognato dalle nuove generazioni.

Partito da Capua, sede del Comando della Divisione Acqui, ha fatto tappa a Cassino, per poi dirigersi verso i luoghi dello sbarco. il tour di Bloisi non è solo una sfida sportiva, ma un impegno civico che gli è valso, nel 2023, la nomina a Cavaliere della Repubblica da parte del Presidente Sergio Mattarella.

“L’obiettivo per cui viaggio è molto di più di una località.-spiega Giovanni Bloisi- Io viaggio perchè desidero che, attraverso il mio lento pedalare per le strade del mondo, si comprenda l’importanza della Pace e della Fratellanza tra gli uomini, mantenendo viva la Memoria sia sulle vittime delle guerre, dell’odio, della violenza, dell’intolleranza, del razzismo e sia sulle motivazioni che portarono a tanto. Con la mia bicicletta raggiungo quegli angoli del mondo che sono stati teatro di eventi tragici e il mio viaggio diventa strumento di narrazione di quegli eventi e della storia delle persone che li subirono. – conclude-Poi quando torno racconto ciò che ho visto, perché la Memoria che raccolgo deve essere condivisa”.