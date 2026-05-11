HomeAttualitàNettuno, riparata la rottura al cavo dell'illuminazione pubblica delle vie di Santa...
Attualità

Nettuno, riparata la rottura al cavo dell’illuminazione pubblica delle vie di Santa Barbara

Redazione
By Redazione
0
0

È stato finalmente riparato questa mattina il cavo dell’illuminazione pubblica di via Palmiro Togliatti e via Zaccaria Negroni e vie limitrofe. Una interruzione dovuta ad un guasto provocato dagli scavi che Open Fiber sta effettuando per le vie del quartiere. Un danno subito dal Comune e soprattutto dai residenti che sono rimasti con le vie al buio di sera per oltre un mese. Nel frattempo un esposto dei residenti, e la immediata classifificaziine come “lavori di massima urgenza* da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Iannone.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Mercoledì 13, farà tappa a Nettuno, il “Ciclista Europeo della Memoria”
Articolo successivo
Processione della Madonna delle Grazie, un successo straordinario
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri