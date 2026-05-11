Nettuno, riparata la rottura al cavo dell’illuminazione pubblica delle vie di Santa Barbara

È stato finalmente riparato questa mattina il cavo dell’illuminazione pubblica di via Palmiro Togliatti e via Zaccaria Negroni e vie limitrofe. Una interruzione dovuta ad un guasto provocato dagli scavi che Open Fiber sta effettuando per le vie del quartiere. Un danno subito dal Comune e soprattutto dai residenti che sono rimasti con le vie al buio di sera per oltre un mese. Nel frattempo un esposto dei residenti, e la immediata classifificaziine come “lavori di massima urgenza* da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Iannone.