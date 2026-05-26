Riconoscimento in Consiglio comunale per il baseball, patrimonio culturale immateriale di Nettuno

Sabato 30 maggio sarà una giornata storica per la città di Nettuno. In una seduta di consiglio comunale straordinaria, l’Amministrazione comunale e i consiglieri comunali tutti in rappresentanza dei cittadini, riconosceranno il Baseball come “Patrimonio culturale immateriale”.

La scelta di formalizzare con una delibera consiliare questo riconoscimento arriva nel 55esimo anno dalla conquista della Stella d’oro e l’augurio e l’obiettivo di questa iniziativa è quello di lavorare per riportare la squadra cittadina ai risultati sportivi che merita e mantenere viva la passione per questo sport che ci caratterizza e ci accomuna.

Si tratta di un punto di partenza, il primo passo, per raggiungere l’obiettivo di far riconoscere questo bellissimo sport come Patrimonio dell’Unesco.

Il consiglio comunale in questa occasione stringerà un nuovo patto di gemellaggio, con la città americana di Cooperstown, un villaggio che si trova vicino a New York, che si dice sia la città in cui è nato il baseball e che ospita il National Baseball Hall of Fame & Museum più grande del mondo.

Sabato il consiglio comunale, che si terrà alle 17,30, sarà un momento di festa cittadina, alla presenza delle squadre locali, dai giovanissimi ai senior e non mancheranno ospiti illustri a partire dalla nipote ed erede universale del mitico Joe Di Maggio, Deb Di Maggio.

Il consiglio sarà trasmesso in diretta streaming anche fuori dalla sala consiliare per permettere a tutti i cittadini di assistere a questo evento cittadino.

“Nettuno è la città del Baseball – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – questo sport fa parte della nostra storia, della nostra tradizione e della passione che mettiamo in quello che facciamo. Il 30 maggio questo patrimonio di ricordi, di trofei, di successi che sono nel dna di ogni nettunese, avranno un riconoscimento ufficiale. Il consiglio comunale di Nettuno riconoscerà il Baseball come Patrimonio immateriale della città di Nettuno per riconoscere ufficialmente quello che qui sappiamo tutti: il baseball ci unisce, ci rappresenta e ci ha fatto conoscere ovunque. Vi aspetto in sala consiliare il 30 maggio alle 17,30 per condividere insieme questa momento importante per lo sport, per il baseball e per Nettuno”.

“Eventi come questo – ha detto l’assessore allo Sport e ai Gemellaggi Marco Federici – fanno capire l’impegno che questa Amministrazione intende mettere sia nel sostegno al baseball e alla sua promozione, sia nelle relazioni di amicizia internazionali che portano ad una crescita sociale, economica e culturale comune”.