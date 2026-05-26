Carabinieri salvano due cani trovati in condizioni critiche. Denunciato il proprietario

Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in un’abitazione in via Francesco Tovaglieri, a seguito di una chiamata al NUE 112 che segnalava una lite in corso.

Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato, sul balcone dell’appartamento interessato, la presenza di due cani meticci detenuti in condizioni gravemente inadeguate.

Gli animali erano infatti confinati in uno spazio saturo di deiezioni, privi di acqua e potenzialmente esposti a rischio termico.

Alla luce delle condizioni rilevate, i Carabinieri hanno sequestrato gli animali e li hanno affidati a un familiare del residente, in attesa delle verifiche previste. È stata inoltre attivata ASL Roma 2 per gli accertamenti igienico‑sanitari sull’abitazione.

La persona presente nell’appartamento, un uomo romano di 28 anni, è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.