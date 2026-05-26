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Cassiere minacciato in un locale di Ardea, fermato un 23enne per tentata rapina

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I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino magrebino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

L’attività dei militari è partita dalla segnalazione giunta al numero di emergenza NUE 112 per una tentata rapina in corso presso un ristorante.

Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato all’interno del locale e avrebbe minacciando il cassiere con un coltello tentando di ottenere l’incasso della giornata. Resosi conto che alcuni dipendenti avevano prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’Ordine, il 23enne si è immediatamente dato alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

Le successive indagini, condotte dai militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, sono state immediate e serrate. I Carabinieri, hanno raccolto elementi fondamentali attraverso l’escussione di testimoni, l’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza dell’area e la successiva individuazione fotografica, riuscendo così a identificare il presunto autore del reato, rintracciato dai militari mentre si trovava a piedi in viale San Lorenzo.

L’arrestato è stato successivamente accompagnato presso il carcere di Velletri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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