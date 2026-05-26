Nettuno, i volontari bonificano l’antica strada romana

I volontari dei Lions Club Anzio Nettuno Host, con il supporto dell’ANPS e dell’Assessorato all’Ambiente del comune di Nettuno guidato da Enrica Vaccari, hanno bonificato l’antica Strada Romana di Nettuno che si trova in prossimità della pineta la Campana.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Nettuno, nasce da un protocollo d’intesa con l’Amministrazione cittadina che mira a proteggere un manufatto archeologico di grande rilievo storico che necessita di cure e attenzione.

L’assessore Enrica Vaccari, presente alla giornata di pulizia, ha portato i saluti del Sindaco e ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti, Associazioni e privati cittadini che hanno messo il loro tempo e il loro impegno al servizio del bene comune.