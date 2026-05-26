Nettuno, sabato 30 maggio raccolta firme per due proposte di legge per il diritto alla salute e lavoro negli appalti

Sabato dalle ore 17 si può firmare per le due proposte di legge

Le due proposte di legge riguardano, da un lato, la sanità e il diritto effettivo alla tutela della salute, con l’obiettivo di difendere e rafforzare il Servizio sanitario nazionale e valorizzare il lavoro nel settore. Dall’altro, il tema del lavoro negli appalti, per garantire lo stesso salario, le stesse tutele e gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Io firmo per il diritto alla salute” e “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto” sono i due slogan delle proposte di legge che è possibile sottoscrivere anche online accedendo al sito del Ministero della Giustizia.

✍️ Puoi firmare online in pochi passaggi, accedendo al portale con SPID o CIE, aprendo la proposta di legge e confermando la sottoscrizione.

🔗 Firma per la sanità pubblica:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6500013

🔗 Firma per gli appalti:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6500000