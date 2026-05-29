HomeAttualitàRoma, Operazione dei Carabinieri e della DDA. Sgominata organizzazione criminale
Attualità

Roma, Operazione dei Carabinieri e della DDA. Sgominata organizzazione criminale

Redazione
By Redazione
0
0

Operazione dei Carabinieri e della DDA. Sgominata organizzazione criminale
Sette persone sono finite in carcere nell’ambito di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione.

L’inchiesta ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale guidata da due noti pregiudicati romani, in grado di gestire ingenti quantitativi di droga grazie a contatti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel Nord Italia ed esponenti della criminalità organizzata romana e calabrese.

Le indagini hanno documentato traffici di centinaia di chili di stupefacenti, episodi di violenza per il recupero crediti, lo sfruttamento di una donna costretta a prostituirsi e la disponibilità di armi da fuoco. Nel corso delle perquisizioni eseguite questa mattina, i militari hanno inoltre fermato due persone trovate in possesso di consistenti quantitativi di cocaina e diverse armi.

Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di beni riconducibili alla famiglia di uno dei presunti capi del sodalizio

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Oggi venerdì sciopero generale, dalla scuola ai trasporti
Articolo successivo
Anzio, Marigliani (FI): “maggioranza in campagna elettorale pensa alle medagliette anziché i cittadini”
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri