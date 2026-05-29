Roma, Operazione dei Carabinieri e della DDA. Sgominata organizzazione criminale

Operazione dei Carabinieri e della DDA. Sgominata organizzazione criminale

Sette persone sono finite in carcere nell’ambito di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione.

L’inchiesta ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale guidata da due noti pregiudicati romani, in grado di gestire ingenti quantitativi di droga grazie a contatti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel Nord Italia ed esponenti della criminalità organizzata romana e calabrese.

Le indagini hanno documentato traffici di centinaia di chili di stupefacenti, episodi di violenza per il recupero crediti, lo sfruttamento di una donna costretta a prostituirsi e la disponibilità di armi da fuoco. Nel corso delle perquisizioni eseguite questa mattina, i militari hanno inoltre fermato due persone trovate in possesso di consistenti quantitativi di cocaina e diverse armi.

Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di beni riconducibili alla famiglia di uno dei presunti capi del sodalizio