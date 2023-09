Anzio. Incendio in una palazzina ad Anzio Colonia

Incendio oggi in una palazzina in via Vasco De Gama ad Anzio Colonia. Attorno alle 13.00 i vigili del fuoco di Anzio sono intervenuti per domare un incendio che ha interessato il quadro elettrico e i contatori di una palazzina in ristrutturazione con bonus 110. Momenti di paura per i residenti rimasti bloccati in casa in quanto le fiamme si sono sviluppate vicino al portone d’entrata. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti prontamente anche i Carabinieri e la Polizia.