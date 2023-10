27 ottobre, “Angelina e le altre” serata di cultura e musica a Roma Terrazza del Mercato Trionfale

Omaggio ad Anna Magnani, serata di cultura e musica a Roma Terrazza del Mercato Trionfale. Con il Patrocinio del Municipio Roma I Centro

La poliedrica artista Alessandra Magrini e l’Associazione Culturale Scenikattiva, in collaborazione con varie associazioni e gruppi attivi a Roma (Insieme 17, LiberaMente APS, Muovi Municipio Roma I Centro, gruppo Biblioteca di via Giordano Bruno, APS Ikigai) sono lieti di annunciare una serie di eventi culturali dedicati alle grandi artiste romane.

Il primo appuntamento, che si terrà venerdì 27 ottobre 2023, alle ore 17.30, sarà uno maggio ad Anna Magnani, icona indiscussa della cultura romana, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

La serata si svolgerà sulla Terrazza del Mercato Trionfale (via Andrea Doria) e offrirà un’esperienza coinvolgente, unendo teatro e musica in un’unica performance.

L’evento, gratuito per i cittadini, vedrà la partecipazione di musicisti di talento, tra cui Antonio Carboni alla chitarra, Gianluca Costa alla batteria e Muossà Bonaventura al basso. Gli artisti regaleranno al pubblico uno spettacolo di teatro canzone, celebrando alcuni stralci del repertorio dei personaggi interpretati da Anna Magnani, in una rivisitazione d’atmosfera arricchita dalle canzoni romanesche, dai ricordi di chi l’ha conosciuta e dal vociare del popolo dell’attrice.

La serata, oltre a essere un momento di gradevole intrattenimento, vuole sottolineare le potenzialità della Terrazza del Mercato Trionfale come area di aggregazione sociale, da rendere viva e fruibile per tutta la comunità con attività culturali e artistiche.

L’iniziativa mira inoltre a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sull’apertura (attesa da tempo) della Biblioteca comunale nell’edificio del Mercato e sulla sua gestione partecipata, con l’obiettivo di ampliare e integrare come spazio culturale in senso lato la storica Biblioteca di via Giordano Bruno.

I camminatori di Muovi Municipio Roma I Centro contribuiranno all’evento con un “treno”, cioè una camminata che partirà da piazza Mazzini alle 16.45 del 27 ottobre, direzione scalinata del Mercato Trionfale. Si farà una sosta in viale Giulio Cesare, davanti alla targa dedicata a Teresa Gullace, alla quale è ispirato il personaggio interpretato da Anna Magnani nel film “Roma città aperta”. Si ricorda che, anche in presenza del capotreno, ognuno cammina sotto la propria responsabilità.

Contatti a.scenikattiva@gmail.com