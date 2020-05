Saccone: il flash mob ha dato voce alle tante persone preoccupate per ostetricia

“Ogni iniziativa democratica e’ da apprezzare e se i cittadini nel pieno rispetto delle norme vigenti sul distanziamento, organizzano un flashmob per esprimere la loro preoccupazione per la chiusura del reparto di ostetricia e pediatria c’è solo da rassicurarli e non da criticarli. Dispiace che una forza politica che esprime maggioranza al governo e in regione, attacchi un’iniziativa apolitica sorta dal basso, nata dalle istanze di moltissimi cittadini, rimaste per tempo inascoltate. Spero che il Presidente Zingaretti colga questo segnale come una protesta propositiva e dia certezze in termini di tempo affinché i cittadini non perdano anche questo presidio, testimonianza di un territorio che non può rinunciare a far nascere i propri figli nella città in cui vivono e possa garantirgli un’assistenza sanitaria adeguata. Parliamo di un territorio che ha oltre 120.000 abitanti che raddoppiano in estate. Solidarietà alle organizzatrici, che fanno parte della stampa e che hanno solo dato voce alle tantissime persone, tra cui medici ed infermieri gli eroi della pandemia, che si sono mobilitati, scegliendo questa giornata di sole dopo il lockdown, per manifestare per i loro diritti.”

Il senatore del collegio Antonio Saccone