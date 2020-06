Aprilia. Centri estivi, nuovo DPCM, 17 le richieste arrivate al Comune

Centri estivi, nuovo DPCM del Governo dispone solo comunicazione a Comune e ASL. 17 le richieste arrivate ad Aprilia

Il Comune di Aprilia informa la cittadinanza che il nuovo DPCM pubblicato nella giornata di ieri, nelle linee guida per i Centri Estivi in partenza lunedì 15 giugno 2020, specifica che è sufficiente che gli enti e le associazioni che organizzano attività per minori comunichino il progetto generale al Comune e alla ASL, senza la necessità di approvazione da parte delle autorità locali e sanitarie.

Tutte le realtà che hanno inviato documentazione nel corso di questa settimana, dunque, possono avviare i centri estivi già a partire dalla prossima settimana, senza attendere un riscontro da parte degli uffici.

“Sono 17 le comunicazioni finora arrivate presso i Servizi Sociali – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – in settimana, sulla base di quanto precedentemente disposto da Governo e Regione Lazio, i nostri uffici hanno comunque vagliato tutta la documentazione pervenuta. Per questo ringrazio il personale del Comune che ha lavorato per garantire la massima celerità, consapevole delle esigenze delle organizzazioni e delle associazioni cittadine, ma anche dei bisogni delle famiglie apriliane e dei bambini che hanno trascorso gli ultimi mesi chiusi in casa e che adesso hanno bisogno di trascorrere l’estate all’aria aperta e a contatto con i propri pari età. Siamo comunque ben lieti del chiarimento del Governo, che consente ora di velocizzare l’iter e permette anche ad altre realtà di predisporre l’avvio dell’attività, anche nelle prossime settimane”.