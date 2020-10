Anzio, al via i lavori a lido delle Sirene per il nuovo manto stradale

Questa mattina, con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sono stati aperti i cantieri a Lido delle Sirene, per la realizzazione del nuovo manto stradale in Piazza Salvo d’Acquisto, compresi i tratti di Via Partenope e di Via Glauco.

“Nei prossimi giorni, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – partiranno i lavori per la manutenzione straordinaria di Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Po, Via Maria Grazia e Via dei Salici, che si aggiungono ai cantieri aperti lungo l’Ardeatina, in Via Paolini, in Via del Cinema ed al Quartiere Zodiaco”.

“A breve – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – procederemo con la riqualificazione di Lavinio ed il nuovo manto stradale in Via della Fonderia ed in numerose altre strade, come Via Goldoni e lo Stradone S. Anastasio, per il più ambizioso piano di nuove opere pubbliche degli ultimi quindici anni”.