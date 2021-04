Anzio, Capolei-Millaci: “Benvenuto a Matteo Silani in Forza Italia”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Anzio, Matteo Silani, lascia il partito di Giorgia Meloni per entrare a far parte della squadra di Forza Italia.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Matteo Silani nella famiglia di Forza Italia di Anzio”, commentano in una nota Massimo Millaci, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, e Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio. “Il suo arrivo – sottolineano – per noi è molto importante. Non rappresenta un numero, un Consigliere in più che si aggiunge ai nostri, ma un vero valore aggiunto su cui poter contare, per le competenze e la capacità politica che ha dimostrato negli anni. Siamo pronti a lavorare insieme”.