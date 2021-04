Lavinio: approvato progetto esecutivo per ristrutturare il Virgilio

L’amministrazione Comunale di Anzio guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, nell’ultima seduta di Giunta, ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’edificio scolastico Virgilio, a Lavinio Stazione, che prevede un investimento pari a 630.000,00 euro.

“Si tratta di un progetto importante, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola Laura Nolfi – che ci consentirà di sostituire gli infissi della scuola, di effettuare il restyling di tutte le facciate esterne e di procedere con le opere finalizzate alla relativa messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento si aggiunge ai circa 400.000,00 euro che abbiamo stanziato per la ristrutturazione e per la messa a norma di quattro edifici scolastici, all’investimento di 1 milione e 200.000,00 euro per l’ampliamento del Plesso Collodi e della – succursale Ambrosini -, unitamente a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate, sia come Comune che in collaborazione con la Città Metropolitana per le scuole superiori del nostro territorio. Stiamo lavorando alacremente, nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, per consentire, a tutta la popolazione scolastica, – comunica l’Assessore Nolfi – di concludere serenamente l’anno scolastico in corso e di programmare al meglio il prossimo”.