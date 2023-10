Ad Anzio alcuni concessionari delle spiagge si sentono i padroni del litorale

Gentile redazione

Nella città di Anzio alcuni concessionari delle spiagge si sentono i padroni del litorale. Per due settimane sono scesa al mare in uno stabilimento sulla Ardeatina dove ancora ci sono i lettini ed un ragazzo indiano che li porta e nessun bagnino. Prima di andare via ho chiesto di andare in bagno ( 50 centesimi) ma non ricordandosi che avevo preso il lettino questa signora pensavo ci stessi provando a “scroccare il bagno” come fanno tanti mi ha detto. Oggi ho attraversato la pedana dello stabilimento per scendere in spiaggia sempre questa signora mi ha rincorso dicendo che l’ingresso è suo e devo passare dall’altra parte per scendere. Mi chiedo se questa sia la giusta procedura ma anche nel caso fosse come accoglienza è agghiacciante.

Lettera firmata