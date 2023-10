Anzio. Al via il 22 ottobre la VI° rassegna teatrale Terra di Enea

Anche quest’anno la compagnia teatrale ARTE POVERA dell’associazione culturale TERRA DI ENEA di Anzio, ha organizzato la VI Rassegna teatrale che si terrà la domenica pomeriggio presso il teatro UNIKO di Lavinio mare dal 22 Ottobre 2023 al 10 marzo 2024.

La compagnia teatrale ARTE POVERA , molto nota sul territorio di Anzio e non solo, ha inteso continuare questo evento culturale che, negli anni passati, ha ottenuto spesso il sold out in tutti gli spettacoli presentati, riscuotendo tanti pareri positivi per tale iniziativa, “Unika” ad Anzio, tanto per ricordare anche il teatro che ospita tutte le compagnie.

La commissione riunitasi per vagliare e selezionare i tanti spettacoli pervenuti, ha avuto non poche difficoltà nella scelta degli spettacoli da presentare al nostro amato pubblico, in quanto tutti di interesse e spessore culturali.

Si inizierà il 22 Ottobre con lo spettacolo della compagnia organizzatrice ARTE POVERA che porterà in scena Il malato immaginario di Molière che, la scorsa estate, ha riscosso molto successo presso il teatro Spazio Vitale di Nettuno.

Il 5 Novembre 2023 sarà in scena la compagnia COMOMILLA A COLAZIONE di Visciano ( Napoli) con lo spettacolo Venerdì 17 , una commedia brillante dall’alto valore educativo.

Il 19 Novembre allieteranno la serata l’associazione ARCHETIPO ENSEMBLE in collaborazione con la compagnia ARTE POVERA con Mo’ vene Natale, uno spettacolo che intende presentare la tradizione musicale e poetica legata al Natale Partenopeo.

Si continuerà il 3 Dicembre 2023 con la COMPAGNIA LE VOCI DI DENTRO di Assisi (Perugia) che con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza sbornia proporrà un’occasione per riflettere sul nostro modo di stare al mondo.

L’anno che arriverà e precisamente il 14 Gennaio 2024 potremo assistere allo spettacolo Sei personaggi in cerca d’autore presentato dalla compagnia TEATRO IN CASA di Cave (ROMA) che ci farà riflettere sul dolore dell’esistenza che non possiede rimedio.

Il 28 Gennaio 2024 sarà la volta della compagnia PALCOSCENICI di Roma che ci presenterà Tutti e tre per terra!!! Uno spettacolo che evidenzia la storia degli equilibri nei rapporti interpersonali.

L’11 Febbraio 2024 la compagnia STAP BRANCACCIO di Roma porterà in scena lo spettacolo Shakesperiana, un intreccio di tragedie e commedie del famoso autore.

La COMPAGNIA DEI TEATRANTI di BiscegLie (Bari) il 25 Febbraio 2024 ci presenterà lo spettacolo Tre preti per una besciamella , una ricetta per uno spettacolo divertente.

Il 10 marzo la compagnia ARTE POVERA ripresenterà lo spettacolo Il malato immaginario (per coloro che ad Ottobre erano impegnati in altro) con la chiusura della rassegna e con l’assegnazione dei premi da consegnare alle compagnie partecipanti.

Che dire ?? Una rassegna ricca e variegata, per tutti i gusti. Allora cosa aspettate per prenotare i vostri posti? Vi aspettiamo, come sempre, numerosissimi!!!!

Orario di inizio per tutti gli spettacoli: 17,30

Ingresso Euro 12,00

Per info e prenotazioni: Antonio – 3351207251