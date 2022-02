Anzio. Oggi martedì 8, alla rassegna cinematografica il Film “Maledetta Primavera”

Oggi, MARTEDÌ 8 FEBBRAIO, secondo appuntamento con la Rassegna cinematografica “Invito al Cinema”. Il Film in programma è MALEDETTA PRIMAVERA, esordio nel lungometraggio di Elisa Amoruso. MALEDETTA PRIMAVERA racconta il primo amore, le scoperte e le disillusioni di un’adolescente nella Roma degli anni ’80. MALEDETTA PRIMAVERA è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 e selezionato al New Italian Cinema di New York. MALEDETTA PRIMAVERA viene proiettato al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30.