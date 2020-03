Coronavirus, carta prepagata ad Anzio anche per il bonus didattica a distanza

Sono in arrivo le carte prepagate, con il “bonus didattica a distanza”, fino a 170 euro a famiglia, per la fornitura di tablet, schede dati e strumenti, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Un avviso pubblico ed un semplice modulo di due pagine, online sul sito www.conune.anzio.roma.it e sulla pagina Facebook del Comune di Anzio, con il quale gli aventi diritto potranno richiedere, esclusivamente via e.mail, il contributo scuola stanziato dalla Giunta De Angelis per l’emergenza Coronavirus ad Anzio.

“Le istanze pervenute, entro il 6 aprile, – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – saranno velocemente valutate dagli uffici preposti, che redigeranno la graduatoria. L’accoglimento delle richieste avverrà, prioritariamente, in base al monitoraggio effettuato in collaborazione con le Dirigenze Scolastiche ed alle possibilità economiche delle famiglie”.

